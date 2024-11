Lanazione.it - Oltre 3500 medici di medicina generale a Firenze. In ballo il futuro della sanità territoriale

, 26 novembre 2024 - Idinasi danno appuntamento a, per ridisegnare ilanche attraverso l’uso delle più moderne tecnologie. Dal 23 novembre, con sessioni virtuali, fino agli incontri in presenza dal 28 al 30 novembre alla Fortezza da Basso a, su il sipario sul 41° congresso nazionalesocietà italiana dinae delle cure primarie (Simg). Un evento chiave per il, che riuniràdina, il 70% dei quali con meno di 40 anni. In un momento di ripensamento per il sistema sanitario nazionale – segnato da risorse limitate, da un progressivo invecchiamentopopolazione e dalla necessità di riforme territoriali – la Simg risponde con iniziative innovative.