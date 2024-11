Formiche.net - L’Europa promuove l’Italia. La rivincita dei Paesi del Mediterraneo

Doppio esame superato peralla prima procedura di giudizio, da parte della Commissione europea, sui piani di bilancio in base alle nuove regole del Patto di stabilità e di crescita, manovra inclusa. Dunque la Penisola viene giudicata adempiente, insieme a Grecia e Francia, altri duea debito galattico, sui requisiti dei piani di bilancio pluriennali assieme a 20 altri Stati, su un totale di 22 programmi finora presentati. E dunque, la legge di Bilancio italiana incassa un sì decisamente pesante.Ed ecco la sorpresa. Tra icosiddetti frugali, invece, Germania e Finlandia “non sono pienamente in linea”, e anche l’Olanda è fuori asse con le raccomandazioni. Estonia, Germania, Finlandia e Irlanda sono state valutate dalla Commissione come “non completamente in linea con le raccomandazioni di bilancio specifiche per paese, poiché si prevede che la loro spesa netta annuale (per Finlandia e Irlanda) e cumulativa (per Estonia, Germania, Irlanda) sia superiore alle rispettive soglie massime”.