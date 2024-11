Tarantinitime.it - La Quero-Chiloiro riceve la stella d’oro al merito sportivo

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUna vita dedicata allo sport e al pugilato quella delladi Taranto, che nella giornata del 25 novembre ha ricevuto in consegna laalin occasione dal Gran Galà dello sport che si è svolto a Bari presso l’auditorium della Legione allievi Guardia di Finanza. A premiare il presidente dellaMaria Lecci, accompagnata dal figlio Cataldo, è stato direttamente il presidente del CONI nazionale, Giovanni Malagò, che si è complimentato per il traguardo raggiunto e ha ringraziato laper il contribuito dato in questi cinquantaquattro anni di attività allo sport italiano. Erano presenti alla festa della Puglia sportiva per le benemerenze Coni, inoltre, il presidente regionale Angelo Giliberto e il vicepresidente nazionale vicario Ansmes Domenico Accettura, che hanno consegnato a dirigenti, società, tecnici e atleti 36 stelle tra oro, argento e bronzo, 7 Palme tra argento e bronzo e 38 medaglie al valore, per sottolineare la validità del lavoro svolto sul territorio come evidenziato nella cerimonia di apertura dal presidente Malagò.