Gaeta.it - I parchi italiani premiati con la Carta Europea del Turismo Sostenibile: una tutela alla natura

L'Italia è un paese noto per le sue meraviglie storiche e culturali, ma recentemente l'attenzione è rivolta anche ai suoi tesorili. Varinazionali e aree protette hanno ricevuto ladel, un riconoscimento che evidenzia l'impegno per unresponsabile e rispettoso dell'ambiente. Questo articolo esplorerà i, evidenziando il loro impegno per la sostenibilità e i motivi per cui dovrebbero essere considerati come mete per il prossimo viaggio all'aria aperta.LadelLadelrappresenta un importante strumento per la gestione delall'interno delle aree protette. Ideata da Europarc, l'organizzazione che riunisce inazionali e regionali di oltre 40 paesi europei, questa certificazione ha come obiettivo primario la protezione del patrimoniole e culturale.