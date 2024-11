Ilfattoquotidiano.it - Genova, operazione antimafia “Gigante”: droga, armi, estorsioni. Tra i sei arrestati, anche un imprenditore della logistica

Vastain corso dall’alba a: la Dia sta eseguendo misure cautelari in carcere, emesse dal Gip del capoluogo, su richiestaProcura Distrettualee Antiterrorismo, nei confronti di 6 persone, accusate a vario titolo di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illecita die estorsione. Si tratta di unportuale, un dipendente di una ditta di spedizioni, un esponente di spiccocosca mafiosa facente capo alla “famiglia Lo Piccolo” di Palermo, residente a Serra Riccò (GE), nonché 3 cittadini sudamericani. In corsoil sequestro preventivo di un terreno a Palermo, perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori indagati.