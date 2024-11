Liberoquotidiano.it - Crescita dei bambini: il ruolo chiave dell'idratazione per uno sviluppo sano

(Adnkronos) - Il Professore Alessandro Zanasi, esperto'osservatorio Sanpellegrino e membroa International Stockholm Water Foundation, spiega ilessenziale'acqua nel benessere e nellopsico-fisico dei più piccoliMilano, 26 novembre 2024 – L'è uno dei pilastria salute e del benessere, e per iin fase didiventa una risorsa fondamentale. Il corpo umano è costituito in maggior parte da acqua, e neila percentuale è ancora più elevata, poiché l'organismo è in continua evoluzione e richiede più liquidi per sostenere i processi di. Dalla nascita e attraverso tutte le fasi'infanzia e'adolescenza, la correttasupporta le funzioni vitali, promuovendo un corretto equilibrioe cellule e dei tessuti e contribuendo alla regolazionea temperatura corporea, alla digestione e alla circolazione.