Campagna Parkinson Italia, oltre il tremore la malattia che è 100 patologie

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Ilnon è una, ma cento. Accanto al, che è di gran lunga il sintomo più conosciuto, ne esistono altri -40 - che si combinano tra di loro in modo e con intensità differente in ogni persona. Si può quindi affermare che oggi, in, ci sono almeno 300 mila: uno per ciascun paziente. Ne possono risentire così anche l'umore, il sonno e la digestione, ma in tutti i casi emerge un punto fermo: la voglia di reagire alla. Così al centro della nuovaistituzionale della Confederazione- lanciata in occasione della Giornata nazionale, che si celebra il 30 novembre, con il supporto non condizionante di Zambon - ci sono Carla che si dedica all'arrampicata sportiva e Paolo che ha imparato a volare ovunque con il suo simulatore, mentre Valentina è diventata mamma e Massimiliano diffonde musica e idee nuove alla radio.