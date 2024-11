Quotidiano.net - Ucraina news in diretta, Mosca tenta l’accerchiamento: “Pronta offensiva a sud del Donetsk”. Cremlino: “Abbattuti 8 missili balistici di Kiev”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 novembre 2024 - L'esercito russo è pronto a sfondare le difese ucraine nel sud del Paese. L'si svilupperebbe nella parte meridionale dell'Oblast di, dove le truppe diavanzano di giorno in giorno. Il portavoce del Comando meridionale dell'esercito ucraino, Vladyslav Voloshyn, ad Apostrophe Tv ha dichiarato che i russi si concentreranno probabilmente attorno a Velyka Novosilka, uno degli insediamenti più grandi della zona. Secondo Voloshyn le unità dimuoveranno anche in direzione di Orikhiv e Huliaipole nell'Oblast di Zaporizhzhia. Intanto crescono le tensioni tra Ue e la Russia dopo un articolo di Le Monde in cui si ipotizzano discussioni ad alto livello europeo per inviare truppe o mercenari in appoggio a, sempre più in difficoltà nel ricambio degli uomini al fronte.