Secoloditalia.it - Studenti del Rione Sanità di Napoli a lezione di legalità con la Guardia di Finanza

Mercoledì 27 novembre nel popolarediglidell’istituto “D’Este-Caracciolo” saranno testimoni attivi di un incontro formativo di “Educazione alla” e di “Educazione Finanziaria”, organizzato dal ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Comando provinciale didelladi.L’appuntamento rientra nel protocollo d’intesa tra il Comando Generale delladie il Mim, consistente in incontri nelle scuole di educazione allaed educazione finanziaria. Un tema particolarmente sentito, alla luce anche dei recenti fatti di cronaca, che hanno riguardato ragazzi dei quartieri in cui opera l’istituto scolastico. L’intento è quello di sensibilizzare i giovani sulla cultura della, declinata nelle sue varie accezioni, nell’ottica di affinare il senso civico e la consapevolezza dell’importanza di perseguire il bene comune.