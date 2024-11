Lanazione.it - Progetto ’Casa di Aisha’. Le aziende con Monasterio

incontra le categorie produttive del territorio. "Gli ospedali non sono isole, ma si alimentano delle energie della comunità, energie a cui loro stessi contribuiscono", ha detto per l’occasione il direttore generale Marco Torre. L’incontro, che si è svolto con la partecipazione anche delle istituzioni, ha avuto l’importantissimo scopo di "rinsaldare il rapporto trae il territorio". L’evento ’Mettici il cuore’: scopri e sostieni, realizzato con il prezioso contributo della titolare dell’Eden e delle imprese Gelocrem e Montepepe, Sabrina Giannetti, è inserito nella cmpagna di crowdfunding per la costruzione di una nuova casa di accoglienza intitolata alla mascotte Aisha. L’incontro è stato aperto dal dottor Marco Torre, il quale ha ripercorso la storia dell’Ospedale del Cuore, dall’Opa (Ospedale pediatrico apuano) ai momenti di difficoltà in cui la struttura ha temuto per la sua sopravvivenza, fino ad oggi conriconosciuta eccellenza nazionale e internazionale.