Sport.quotidiano.net - Prima categoria Vareschi mette il turbo al Brugnato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arrivano vittorie convincenti per, Santerenzina e Amegliese nel derby contro il Colli. Pareggiano Riomaior-Marola, la Bolanese con il Casarza e il Riccò con la Cogornese. Secondo stop consecutivo per la Castelnovese. Affonda il Cadimare sotto i colpo del Lavagna. Il dettaglio della giornata con risultati e marcatori.-Atl. Casarza 1-0 Marcatore: 66’. Un propositivocolpisce il palo con Di Martino e nella ripresa conil gol della vittoria. Lavagna-Cadimare 4-0 Marcatori: 5’, 83’ Mosto, 32’ rig. Paoletti, 66’ Binaj Goleada del Lavagna che si assicura la vittoria grazie alla doppietta di testa di Mosto, al contestato penalty di Paoletti e al gol di destro di Binaj sul primo palo. Romito-Santerenzina 0-2 Marcatori: 32’, 44’ Gabriele. Al 32’ Bertagna respinge il tiro di Venturotti, ma Gabriele è pronto a ribattere in rete per poi raddoppiare al 44’di piatto.