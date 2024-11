Napolipiu.com - Lombardo: “Visita al murales di Diego tenuta segreta, vi spiego perché”

Il direttore della comunicazione del Napoli ha svelato a Radio CRC i retroscena dell’omaggio a Maradona, rivelando anche un dettaglio su Juliano. Il direttore della comunicazione della SSC Napoli, Nicola, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso di “A Pranzo con Umberto Chiariello” per svelare i retroscena dellaaidi Maradona.“Il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte hanno deciso di andare a ricordareArmando Maradona, ormai scomparso 4 anni fa”, ha spiegato. “Anche Giovanni Di Lorenzo si è voluto unire a loro, appena ha saputo”.La delegazione azzurra non si è limitata ai Quartieri Spagnoli: “Il Napoli ha fattosia alai Quartieri Spagnoli, che a quello a San Giovanni a Teduccio e la scelta di recarsi in entrambi i luoghi è stata del Presidente.