Oasport.it - LIVE Italia-Islanda, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: torna Melli, azzurri già qualificati dopo la vittoria della Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:22 Tra poco la presentazione dei due roster e gli inni nazionali.20:19 Squadre già sul parquet del PalaBigi – completamente sold out per questo match – per il riscaldamento che precede la palla a due tra poco più di dieci minuti.20:16 Sfida speciale per il capitano Nicolò, nato e cresciuto a Reggio Emilia dove ha mosso i primi passi nella pallacanestro prima si spiccare il volo in Eurolega e anche in NBA. Tra le fila deglic’è anche un giovanissimo Dame Sarr, classe 2006 che gioca al Barcellona.20:13 Glisono già certi del pass per il torneo continentale grazie allacontro l’Ungheria nel pomeriggio. L’non vorrà però fare sconti all’, concedendo il bisil successo di pochi giorni fa che gli consentirebbe di calare il poker nel girone B con la rappresentativa del Belpaese ancora imbattuta.