L'inverno a Lana: nevicate, gastronomia e tradizioni nella splendida Alto Adige

Facebook WhatsAppTwitterregione di, situata nel cuore dell’, rappresenta una stagione incantevole per chi desidera immergersibellezza delle montagne innevate. Questa meta offre una varietà di attività all’aperto, eventi culturali e opportunità per deliziare il palato nei ristoranti locali. Le strutture ricettive, dotate di Spa e servizi dedicati, completano l’esperienza di un soggiorno che promette relax e avventura, per tutte le età.Monte San Vigilio: un rifugio per sciatori e amanti delle ciaspolateIl Monte San Vigilio, che si erge tra i 1.486 e i 1.814 metri, è un luogo ideale per chi ama le attività più dolci sulla neve. Facile da raggiungere grazie alla funivia che parte direttamente da, il monte offre una vista spettacolare ed è perfetto per coppie e famiglie in cerca di pace e tranquillità.