La domenica dei bergamaschi al ChorusLife | in migliaia tra negozi pista di pattinaggio e vista su Città Alta

Bergamo. Un nuovo modo per trascorrere i giorni di riposo in. Sonoche24 novembre hanno affollato gli spazi del, il nuovo smart district di Bergamo inaugurato giovedì 21 novembre.Moltissime persone hanno gremito ie le attività commerciali che hanno già aperto i battenti nel quartiere voluto dal Cavalier Domenico Bosatelli: famiglie, ragazzi, cittadini di ogni età hanno iniziato a ‘vivere’ il Chorus che sembra proprio destinato ad entrare nella ruotine dei.Le bancarelle natalizie sono state prese d’assalto, ladi– fruibile al pubblico fino al prossimo 19 gennaio – è stata tutto il giorno gremita di giovani. Tra una foto e l’altra i curiosi – tra questi anche molti stranieri – hanno ammirato lasu: lunghissima la coda per accedere al rooftop panoramico del Radisson Hotel, con la veduta diretta sullo smart district e sulle Mura venete.