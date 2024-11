Lanazione.it - Firenze, quando il turismo diventa soffocante. Le foto di Camilla Fatticcioni

, 25 novembre 2024 – Una città soffocata dal, sempre più simile a una cartolina. Attività e locali piegati alle esigenze dei visitatori, mentre fiumi di persone attraversano il centro armati di schiacciate o di gelati fosforescenti. La trasformazione diin un ‘prodotto commerciale’, pronto per essere venduto al turista, sembra inesorabile. A tentare di immortalare questo mutamento, ci pensa ‘Cruel Summer’, il progettografico di. La reporter, grazie a una serie di scatti, cattura una città sospesa tra il fascino del passato e l’alienazione del presente. E infatti il lavoro, già esposto alla galleria Rifugio Digitale in una mostra collettiva, si presenta come una denuncia visiva dove gli effetti collaterali deldi massa vengono messi in primo piano.