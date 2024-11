Gaeta.it - Fiere di Parma investe in Roma Bar Show: un passo verso la leadership nel settore beverage

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo accordo tradiBarapre a nuove opportunità neldel. Con questa alleanza strategica, leTuttofood Milano e Cibus si pongono come riferimento anche per l’arte della miscelazione di liquori e spirits. Il mercato globale di questi prodotti ha raggiunto un valore stimato di circa 1.800 miliardi di euro nel 2024 e si prevede una crescita continua, dal 6% fino al 2028, momento a partire dal quale si stima il superamento dei 2.400 miliardi di euro.di, si dimostra così attenta ad ampliare il proprio raggio d’azione, capitalizzando una gestione efficace e mirata a garantire performance superiori.L’importanza di un accordo strategicoL’accordo tradiBarnon è solo un bel gesto simbolico ma rappresenta un elemento cruciale per la crescita e la diversificazione del business, con l’obiettivo di affermarsi in un mercato competitivo e in espansione.