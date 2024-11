Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio Cecchettin, al via la requisitoria: l’accusa chiederà l’ergastolo per Filippo Turetta

Venezia, 25 novembre 2024 – In questa data simbolica, quella della Giornata contro la violenza sulle donne, il pm Andrea Petroniperl’assassino dell’ex fidanzata Giulia: laè in corso alla corte d’Assise di Venezia. Le accuse contro il 22enne sono di omicidio volontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Per, a differenza di quanto abbia dichiarato,non ha mai avuto intenzione di lasciar vivere l’ex ragazza, né tanto meno l’idea di ferire se stesso. Ha bensì pianificato ila sangue freddo, appuntandosi l’occorrente per immobilizzareprima e ucciderla poi, nonché studiando tramite le mappe gli spostamenti da effettuare. In aula il pubblico ministero ripercorrerà la relazione tra i due, durata circa un anno e mezzo a fasi alterne, la crescente ossessione dell'imputato, la scelta della vittima di allontanarsi e l'insistenza diche si è trasformata in stalking.