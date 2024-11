Ilgiorno.it - Superstrada Vigevano-Malpensa, “la telenovela è finita, per il territorio sarà importante”

Leggi su Ilgiorno.it

Magenta (Milano), 24 novembre 2024 – Dieci chilometri e 900 metri di strada. È la tratta A dellaMagenta-Abbiategrasso-il cui progetto è in fase di esecuzione e verrà concluso entro la fine del mese di gennaio. Il via libera definitivo è arrivato dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato tutti i ricorsi. Ieri mattina in Casa Giacobbe il sindaco Luca Del Gobbo, insieme al senatore Massimo Garavaglia (Lega) e all’onorevole Umberto Maerna (Fratelli d’Italia) hanno fatto il punto della situazione per le ricadute che il prolungamento a sud della Boffalora-avrà sul. Collegamenti più semplici “Finalmente mettiamo la parola fine a questa”, ha commentato il senatore Massimo Garavaglia. “Questa strada renderà più semplici i collegamenti tra i Comuni – ha aggiunto il sindaco Del Gobbo – guardiamo cosa è accaduto con la Boffalora, la stessa cosa accadrà per raggiungere Abbiategrasso da Magenta, basteranno pochi minuti”.