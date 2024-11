Blogtivvu.com - Ospiti Verissimo, puntata domenica 24 novembre: Marco D’Amore e Maria Esposito da Silvia Toffanin

Leggi su Blogtivvu.com

pomeriggio, durante la trasmissione, Chiara Balistreri, vittima di una terribile storia di violenza, condividerà con il pubblico il sollievo per la cattura del suo ex fidanzato Gabriel Constantin. Arrestato in Romania dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, l’uomo era diventato un pericolo per la giovane, che aveva denunciato la sua situazione sui social, .L'articolo24daproviene da Blog Tivvù.