Omicidio Senago | domani verdetto Impagnatiello nella giornata contro violenza su donne

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Ergastolo. E' questa la parola che aleggia nell'aula della corte d'Assise di Milano dove, lunedì 25 novembre,internazionale per l'eliminazione dellale, Alessandroconoscerà il suo destino per aver ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta (al settimo mese) di Thiago. Il carcere a vita e l'isolamento diurno per 18 mesi è la richiesta avanzata dalla procura per chi deve rispondere di unaggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo, dai futili motivi e dalla crudeltà per aver affondato il coltello per 37 voltela vittima, per aver tentato di bruciarla due volte e averla abbandonata in strada, avvolta da sacchi della spazzatura. Un "viaggio nell'orrore", a usare le parole della pm Alessia Menegazzo, pianificato dal trentunenne "narcisista, psicopatico, manipolatore" che ammazza i due "ostacoli per la sua realizzazione".