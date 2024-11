Gaeta.it - L’ucraina e il ruolo di Donald Trump per la pace con la Russia entro il 2025

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi tempi, l’attenzione geopolitica si concentra sulla prospettiva di una risoluzione del conflitto tra Ucraina e. In particolare, la comunità ucraina guarda con speranza all’insediamento del nuovo presidente statunitense,, confidando in un prossimo accordo che possa portare a una de-escalation delle tensioni. La situazione si complica ulteriormente con le recenti provocazioni militari da parte di Vladimir Putin, che ha presentato il nuovo missile Oreshnik, cadi colpire qualsiasi punto in Europa.La visione ottimistica di ZelenskyIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha recentemente espresso la sua fiducia sul fatto che la guerra con lapotrebbe giungere a una conclusione nel. Durante la terza conferenza internazionale “Grain from Ukraine“, Zelensky ha dichiarato che un piano concreto per lasarà presentato a gennaio, evidenziando l’importanza che gli Stati Uniti assumano una posizione più forte per influenzare la situazione.