Lanazione.it - La Ternana domani nel “bunker“ del Carpi. Primo obiettivo: tenere il passo del Pescara

I rossoverdi devonoilnel monitor e possono allungare sulla Torres. Il biglietto da visita del, però, è la lunga imbattibilità interna.al “Cabassi“, dove i padroni di casa non perdono da ben ventidue gare, la squadra di mister Ignazio Abate dovrebbe presentarsi con tutti gli effettivi a disposizione, tranne, ovviamente, il lungodegenti Damiani e Krastev. Oggi il tecnico sarà in conferenza stampa alle o 13, dopo l’allenamento di rifinitura e prima della partenza per l’Emilia. Vedremo se fornirà qualche indicazione in merito all’undici iniziale, che comunque non dovrebbe discostarsi molto da quello schierato contro la Lucchese, nel turno precedente al “Libero Liberati“ che ha visto le Fere imporsi con un perentorio 5 a 0. Si potrebbe anche ipotizzare una conferma in blocco, ma la tipologia dell’avversaria e la condizione del gruppo rossoverde, che appare in crescita generale, lasciano ipotizzare qualche ballottaggio soprattutto in difesa e a centrocampo.