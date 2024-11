Sport.quotidiano.net - Italiano all’esame Lazio. La sfida dell’Olimpico può avvicinare la vetta: "Bologna, guarda lassù»

La notizia è che Vincenzova di fretta. Non in sala stampa, dove anche ieri si è concesso senza veli e, soprattutto, senza far muro davanti alle numerose domande:va di fretta in classifica. Sentite il suo messaggio: "Rispetto a chi ci è davanti siamo un po’ in ritardo, ma fino a qualche partita fa il ritardo era grandissimo. Adesso veniamo da tre vittorie di fila e abbiamo entusiasmo: se vogliamo agganciarci a quelle che ci stanno davanti, o comunque tenere il loro passo, dobbiamo dare un seguito a questi risultati e migliorare ulteriormente le nostre prestazioni". L’idea di unchealle zone nobili della classifica è un’eccellente notizia per chi non si rassegna all’idea che il, confezionata una stagione da sogno, debba rassegnarsi a un’annata di transizione, rimpianti e inutili confronti col passato.