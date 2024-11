Oasport.it - Pallanuoto femminile: Bogliasco e Brizz Nuoto vincono nei due match del sabato in una sesta giornata spezzatino

per il campionato di Serie A1 diche vede solo duedisputarsi nela causa degli anticipi e posticipi per le Coppe Europee.Oggi vittorie per il, che supera 14-11 a domicilio il VelaAncona, e, che in casa batte 15-8 la SS Lazio. Andiamo a scoprire i risultati e la classifica agMartedì 19 novembreRapallo-L’Ekipe Orizzonte 11-9Mercoledì 20 novembreTrieste-SIS Roma 10-823 novembreVelaAncona-AGN Energia1951 11-14-SS Lazio15-8Mercoledì 27 novembre14:00 Smile Cosenza-Plebiscito PadovaClassificaSIS ROMA 15L’EKIPE ORIZZONTE 15TRIESTE 13RAPALLO12COSENZA9 *AGN ENERGIA1951 66CS PLEBISCITO PD 4 *SS LAZIO3VELAANCONA 0