Gaeta.it - Milano, rapina violenta in negozio: ferito grave il titolare, indagini in corso

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scossogiovedì sera, quando un negoziante di 42 anni è stato aggredito durante unanel suo esercizio di piazza Firenze. Il ferimento dell’uomo ha sollevato allarmi sulla sicurezza nella città, con la polizia che ha avviatoper dare un volto ai malviventi e far luce su questo episodio inquietante.L’accaduto: lae la ferita del negozianteIl fatto si è verificato intorno alle 20.30, come riportato da testimoni presenti nella zona. Due uomini, entrambi nordafricani, sono entrati nelbrandendo coltelli e hanno subito aggredito il. Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno minacciato il negoziante per costringerlo a consegnare il denaro presente nella cassa, che ammontava a circa 600 euro.