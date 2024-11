Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: Shiffrin fa subito il vuoto, Liensberger e Duerr inseguono. Tra poco le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.44: Limita i danni nella seconda parte la svizzera Meillard che chiude quinta a 1?35 da. Ora Rast10.43: 57 centesimi di ritardo per Meillard all’intermedio10.41: perde tanto la austriaca Truppe nel finale e chiude con 1?97 di ritardo, è quinta. Ora Meillard10.41: Truppe ha 43 centesimi di ritardo all’intermedio10.40: Buona prova della tedescache interpreta al meglio il tracciato, resta leggera,brusca e chiude terza a 7 decimi da, facendo addirittura meglio della statunitense nell’ultimo tratto. Considerto che la pista è un po’ segnata buona la prova della tedesca. Ora Truppe10.40:all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo10.39: Non facile per le ragazze interpretare questa pista con tante curve accentuate.