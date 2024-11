Ligue 1 2024 2025 il PSG vince e convince | Tolosa battuto 3-0 Donnarumma in panchina

Leggi su Sportface.it

Il PSGe connell’anticipo della dodicesima giornata di1. La squadra di Luis Enrique ha infatticon un eloquente 3-0 il, allungando in testa alla classifica con 32 punti. Campioni di Francia in vantaggio al 35? con Neves. Mentre nella ripresa sono i gol di Beraldo (84?) e Vitinha (91?) a chiudere i giochi. Soloper Gigio. In porta Luis Enrique ha preferito schierare ancora Safonov, che ha collezionato il clean sheet. Seconda presenza da titolare consecutiva invece per Milan Skriniar.Nella prima partita del giorno era stato il Monaco a fare festa. Allo Stade Louis II il team del Principato ha sconfitto per 3-2 il Brest. Nel primo tempo doppio vantaggio per i padroni di casa con le reti di Akliouche e Golovin. Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato subito le distanze con il gol di Sima.