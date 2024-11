Liberoquotidiano.it - Il sondaggio dopo le Regionali è una doccia fredda per la sinistra: chi sorpassa Elly Schlein

Fratelli d'Italia resta il primo partito in Italia con un gradimento del 29,3%, in calo dello 0,2% rispetto a una settimana fa e dello 0,3% rispetto al mese scorso. Il Pd è al secondo posto con il 23,1%, recuperando lo 0,2% nella settimana e perdendo lo 0,2% sul mese. Completa il podio Forza Italia all'11,3%, stabile sulla settimana e a +0,1% sul mese. È quanto emerge dalDire-Tecnè. Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,6%, stabile sulla settimana e con un +0,1% sul mese. La Lega è all'8,6% (-0,1% sulla settimana e +0,4% sul mese). Alleanza Verdi eha il 6,3% dei consensi, con un +0,1% rispetto alla scorsa settimana e -0,1% sul mese precedente. Azione è al 2,4%, con un -0,1% sulla settimana e -0,3% sul mese. C'è poi Italia Viva, al 2,3%, che cede lo 0,1% rispetto a sette giorni fa registrando un +0,1% in confronto allo scorso mese.