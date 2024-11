Sport.quotidiano.net - Finale Coppa Davis Italia-Olanda: chi gioca, orario e dove vederla in tv

Malaga, 23 novembre 2024 – Manca ancora un passo per la secondaconsecutiva. Dopo aver aspettato 47 anni dalla prima, con la vittoria di Malaga nel 2023 insull’Australia, l’può infilare il back to back e per farlo dovrà battere l’, che l’anno scorso gli azzurri incontrarono nei quarti di. Gli orange non vanno sottovalutati e fino a qui sono stati capaci di un grande cammino. Hanno prima eliminato a sorpresa la Spagna, battuto Nadal da Van de Zandschulp, poi Alcaraz aveva pareggiato sconfiggendo Griekspoor ma il doppio di Koolhof-VdZ ha inflitto una dura sconfitta ai padroni di casa con Alcaraz e Granollers, poi in semii tedeschi con un perentorio due a zero. Insomma, una squadra da tenere d’occhio, ma l’, ovviamente, sarà guidata da Jannik Sinner e coadiuvata da un ritrovato Matteo Berrettini.