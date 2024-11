Gaeta.it - Woody Allen e Soon-Yi Previn in visita alle Scuderie del Quirinale per celebrare il Barocco romano

Facebook WhatsAppTwitter La cultura romana ha accolto due nomi noti del panorama cinematografico,e sua moglie-Yi. La coppia hato ledel, dove hanno avuto l’opportunità di esplorare la mostra “Guercino. L’era Ludovisi a Roma“, che mette in luce capolavori delfino al 26 gennaio 2025., una figura iconica nel settore cinematografico, non è nuovo a queste bande artistiche, avendo giàto la stessa location per un’esposizione dedicata a Caravaggio.La mostra “Guercino. L’era Ludovisi a Roma”La mostra “Guercino. L’era Ludovisi a Roma” si distingue per l’ampia selezione di opere che rappresentano l’arte del, un periodo caratterizzato da un’estetica drammatica e opulenta. Il Guercino, maestro dell’illuminazione e della composizione, viene presentato al pubblico in una cornice che esplora la sua influenza e il suo legame con il contesto storico.