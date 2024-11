Movieplayer.it - Spellbound - L’incantesimo, la recensione: buona (con qualche riserva) la seconda prova animata di Skydance

Leggi su Movieplayer.it

Dopo Luck, un nuovo incantesimo animato targato: il film ha ottimi spunti e grandi momenti, ma ancheincertezza nello sviluppo. Su Netflix. Siamo attenti osservatori del mondo dell'animazione e non potremmo trascurare una nuova realtà comeAnimation, che si avvale della collaborazione di John Lasseter come Head of Animation, che inizia a far capolino nell'attuale panorama di questo mezzo espressivo. Ne avevamo salutato il debutto in casa Apple un paio di anni fa con Luck, abbiamo accolto con entusiasmo e curiosità il secondo lavoro,- L'incantesimo. Questa volta il campo da gioco è diverso, perché il nuovo film è disponibile su Netflix, ma conferma un cammino di sicuro interesse, pur conincertezza ancora da limare che esploreremo a seguire, .