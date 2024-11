Ilrestodelcarlino.it - ’Napoli-New York’: al Saffi c’è il film di Salvatores

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinemaa partire dalle 20.30. In programmazione arriva Napoli - New York. Ildiretto da Gabrieleè ambientato nel secondo dopoguerra. Siamo a Napoli, nel 1949 e Celestina (Dea Lanzaro) è una bambina povera. La sua casa è stata distrutta dai bombardamenti e lei ha perso quel poco che aveva. Sua zia Amelia non è più in grado di occuparsi di lei, sua sorella Agnese è andata a vivere in America e suo fratello Sasà non fa altro che mettersi nei guai. L’unica persona di cui si fida è Carmine (Antonio Guerra), un ragazzino scapestrato, ma di cui lei riconosce il buon cuore. I due creano una bislacca alleanza e cercano insieme il modo di tirare avanti come meglio possono, sostenendosi a vicenda.