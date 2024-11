Quotidiano.net - Mostre, spettacoli e libri imperdibili

PER VERI APPASSIONATI Palazzo Falletti di Barolo di Torino ospita, dal 6 dicembre al 9 marzo 2025, la mostra “AMAZING. 80 (e più) anni di supereroi Marvel”, che celebra, a 85 anni dalla nascita, l’importante casa editrice fondata nel 1939 da Martin Goodman. Oltre 80 tavole originali di autori come Jack Kirby, Steve Ditko, Alex Ros e tanti altri, il racconto dell’impatto avuto sul genere del fumetto supereroistico e lo stile artistico e narrativo che Marvel ha saputo creare. LA NOSTRA CUCINA DI CASA Luca Pappagallo apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana. Le ricette di questo libro sono nate sui fornelli di casa, appuntate sui quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura. Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni.