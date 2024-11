Lanazione.it - Morì nella strage dell’Erasmus, la biblioteca di Gavorrano intitolata a Elena Maestrini

(Grosseto), 22 novembre 2024 – Riapre i battenti, in una nuova e moderna sede, lacomunale di, una delle ragazze morte in Spagna otto anni fa. Quel tragico 20 marzo del 2016 la giovane perse la vita insieme ad altre sei studentesse italiane (delle dodici vittime in totale) durante un viaggio in pullman dopo una gita prevista dal programma Erasmus. La, originariamente sita nel centro del paese, trova oggi accoglienzasede della Porta del Parco nell'area degli ex Bagnetti, grazie a un contributo della Regione Toscana, che ha integrato l'investimento complessivo di 400mila euro, e al supporto, pratico e tecnico, fornito dalla Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell'Amiata.