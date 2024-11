Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il vicepresidente del Csm si schiera col governo: “La legge non può essere superata dal diritto Ue. A rischio equilibri democratici”

“In nome di pretese interpretazioni conformi alla Costituzione e aldell’Unione europea il testo dellanon puòsuperato, e non possono nonrispettati i vincoli che lo stesso impone al giudice”. Ancora una volta, ildel Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli usa un intervento pubblico per allinearsi alnella critica ai magistrati, il contrario di ciò che prevederebbe il suo ruolo di garante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario. L’occasione stavolta è un convegno sul “principio di legalità nell’età del costituzionalismo multilivello”, organizzato a Firenze dalla Corte dei Conti, a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Schermandosi come al solito dietro un linguaggio tecnico e generico, l’avvocato leghista sicontro i giudici dell’immigrazione che hanno disapplicato le norme delper contrarietà aldell’Unione europea, prevalente su quello nazionale in base alla Costituzione.