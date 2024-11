Oasport.it - Curling: un’Italia imprecisa perde il bronzo agli Europei. La Scozia vince la finalina

Leggi su Oasport.it

Si concludono fuori dalla top 3 i Campionati2024 per la Nazionale italiana difemminile. Sul ghiaccio finlandese di Lohja le azzurre infatti hanno perso laper il, cedendo il passo ad unanettamente più brillante nell’arco dei 10 end.Un match complicato per Stefania Constantini e compagne, sotto di una lunghezza nel primo turno, complice il punto messo a referto da una Morrison con il martello in mano. Le avversarie, un po’ come fatto dalla Svizzera in semifinale, riescono a comportarsi molto bene in difesa, mandando a vuoto la potenziale offensiva italiana.Dopo un secondo end nullo, le scozzesi avanzano infatti di un’unità al terzo, rubando la mano approfittando di una doppia bocciata di Constantini che, teoricamente, sarebbe valsa il contro sorpasso.