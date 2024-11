Gaeta.it - Cresce la tensione nel Movimento 5 Stelle: quasi 90mila iscritti al voto per la Costituente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante consultazione online è in corso per il, coinvolgendo ben 88.943che fino a domenica possono esprimere il loroper definire il futuro del partito. Questa votazione rappresenta un momento cruciale non solo per determinare l’orientamento politico del, ma anche per fare chiarezza sulle figure di spicco al suo interno, soprattutto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. L’argomento è di grande rilevanza per comprendere le direzioni che il M5S intende prendere nel panorama politico italiano.Il conflitto tra Grillo e ConteIl panorama delè cambiato notevolmente negli ultimi anni, segnato dall’uscita di molti esponenti di spicco. Oggi il M5S si riconosce in gran parte sotto la guida di Giuseppe Conte, il cui ruolo è messo a confronto con quello di Beppe Grillo.