Lapresse.it - Aeroporto Londra Gatwick, evacuato un Terminal

L’dihaper precauzione una parte del suoSud mentre indaga su un incidente di sicurezza. L’ha dichiarato in un comunicato su X che nessuno potrà entrare nelSud mentre le operazioni di sicurezza sono in corso.“La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando duramente per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha reso noto l’in un comunicato. A large part of the Southhas been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident.Passengers will not be able to enter the Southwhile this is ongoing.Safety and security of our passengers and staff remains our top priority.. pic.twitter.com/srjjz4rra0— LondonLGW (@Airport) November 22, 2024