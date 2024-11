Gaeta.it - Vandalo distrugge la bandiera dell’Europa in una scuola di Ladispoli: la polizia avvia le indagini

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha colpito la comunità diquando un uomo ha fatto irruzione nell’Istituto Ilaria Alpi e ha distrutto la, catturando l’attenzione di insegnanti e studenti presenti. Questo incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di tali situazioni.Il fatto e le testimonianze dei presentiL’irruzione è avvenuta intorno alle 14:15, nel momento in cui le classi medie stavano per uscire. L’uomo, di origine straniera, è riuscito a entrare nella struttura scolastica senza essere notato. Le prime ricostruzioni degli eventi rivelano che l’uomo si sarebbe diretto verso la terrazza, dove ha strappato in mille pezzi laeuropea, simbolo di unità e pace in Europa.