The Legend of Ochi | trailer italiano del film

Leggi su Cinefilos.it

TheofdelI Wonder Pictures e Unipol BiograCollection sono lieti di presentare ildell’attesissimo Theof, di Isaiah Saxon, un viaggio sorprendente e un’emozionante avventura fantastica. Isaiah Saxon firma il suo esordio alla regia con un fantasy epico, la storia di Yuri, una ragazza coraggiosa e ribelle (Helena Zengel, nominata al Golden Globe come miglior attrice non protagonista per News of the World) che scappa di casa per lanciarsi in una fuga rocambolesca insieme a un cucciolo di– misteriose e minacciose creature selvagge che vivono nei boschi – con cui solo lei riesce a comunicare. Protagonisti Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard, amatissimo interprete della serie Stranger Things.Theofè il nuovo fantasy A24Ilè prodotto da A24 e uscirà in Italia con I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection a marzo 2025.