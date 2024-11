In Aula consiliare l’incontro La formazione alla legalità come antidoto alla cultura mafiosa

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 21 novembre 2024 – Presso l’del Comune di Fiumicino si è svolta l’iniziativa “La”.Un incontro con gli studenti e la cittadinanza, promosso dall’Associazione IURIS – “Vittime del Dovere per il contrasto al Crimine Organizzato ed al Terrorismo per la tutela dellae della Sicurezza” finalizzato a far comprendere ai giovani la fondamentale importanza del giusto rapporto tra i cittadini e le regole per garantire libertà, sicurezza e giustizia, soprattuttoreale ed efficace. Ad aprire i lavori il sindaco Mario BACCINI e Roberto Severini, Presidente del consiglio comunale di Fiumicino.La tavola rotonda, moderata dGiornalista e Scrittrice Claudia Conte, ha visto la partecipazione del Questore di Roma Dr.