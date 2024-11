Lanazione.it - Giornata degli alberi, sapete che in Toscana c’è quello più alto d’Italia?

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 novembre 2024 – Oggi è la, per celebrare il loro contributo fondamentale per la vita. Dalle coste alle montagne, laè famosa per i cipressi della Val d’Orcia, immortalati in stampe, quadri e souvenirs. Ma oltre a questo tipico esempio di monumentalità paesaggistica, nella nostra regione vivono ben 165monumentali, veri e propri giganteschi monumenti verdi. A settembre è stato dato il via libera del Consiglio regionale all'aggiornamento dell'elencomonumentali della: il primo elenco era del 2017, successivamente modificato nel 2019, questo è il terzo. Dalla discussione è emerso che l'albero di maggiori dimensioni si trova nel parco del Castello di Sammezzano, nel comune di Reggello, ed è una sequoia sempreverde, la cosiddetta 'sequoia gemella', poiché il suo fusto si biforca a pochi metri dalla base in due enormi branche verticali.