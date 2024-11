Basket qualificazioni Europei 2025 | domani Islanda-Italia tre esordienti tra gli Azzurri

Leggi su Sportface.it

Al via la seconda finestra delleaglidi, chevedrà scendere in campo anche l’per la partita di Reykjavik contro l’, prima del cambio di campo a Reggio Emilia lunedì 25 novembre. Trasferta insidiosa per i ragazzi di coach Pozzecco, prima di tutto per le difficoltà di assembleare un roster che deve fare i conti con assenze, soprattutto per la contemporaneità dei calendari internazionali, e infortuni vari. Per ultimi quelli di John Petrucelli e Davide Casarin, quest’ultimo fermatosi nell’ultimo allenamento per una distorsione alla caviglia. Ecco, quindi, che il ct azzurro darà spazio a tre, ovvero Grant Basile, Federico Poser e Riccardo Rossato. A “bilanciare” questi nuovi ingressi saranno l’esperienza di Marco Spissu, che sarà anche il capitano, Amedeo Tessitori e Michele Vitali.