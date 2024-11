Oasport.it - Volley, Milano vince a Innsbruck: secondo sigillo in Champions League, Reggers imperiale

ha sconfitto a domicilio il Tirolper 3-1 (25-18; 25-23; 21-25; 25-) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nelladifemminile. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno replicato il successo ottenuto settimana scorsa al tie-break contro il Knack Roeselare e si sono issati provvisoriamente al comando della classifica del gruppo C con due affermazioni e cinque punti, davanti al Zawiercie (una vittoria da tre punti) che domani incrocerà il Roeselare.Si tratta di un risultato importante per la compagine lombarda in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, lo scontro diretto con il Zawiercie tra due settimane avrà un peso importante sulle ambizioni della terza forza della scorsa Superlega. I meneghini hanno creato un solco importante nelle battute iniziali del primo set (10-4), controllando poi la situazione con assoluta comodità.