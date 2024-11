Usa Trump nomina all’Istruzione la donna del wrestling Linda McMahon | l’obiettivo è smantellare il ministero

Leggi su Open.online

Alla lunga lista di nomine di Donald, si aggiunge anche quellaalla guida del Dipartimento dell’istruzione. La 76enne, sostenitrice didella prima ora, è la co-fondatrice ed ex ceo insieme al marito Vince della WWE, l’azienda di intrattenimento che gestisce ilprofessionistico.ha fatto già parte per due anni della prima amministrazione del tycoon, lavorando come amministratrice della Small business administration, l’agenzia che si occupa di supportare imprenditori e piccole imprese. Nelle sue mani, se la candidatura sarà approvata dal Congresso, passerà ora proprio quel Dipartimento dell’istruzione che più volte il presidente eletto ha giurato di abolire. E se non abolire, di modificare radicalmente nel suo dna.Chi èNasce nel 1948 in North Carolina con il sogno di diventare pediatra, a 17 anni si sposa con l’amico Vince, di tre anni più grande.