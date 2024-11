Lanazione.it - Terranuova Traiana domenica a Livorno

Arezzo, 20 novembre 2024 – Trasferta in terra labronicaper il, che sarà di scena al Picchi dicontro la capolista. Per l'occasione è stato organizzato un pullman con ritrovo fissato alle 9 dimattina nel parcheggio antistante lo stadio comunale Mario Matteini. Il costo della trasferta comprensivo di viaggio andata e ritorno in autobus GT e pranzo nei pressi del porto diè pari a 50 Euro, mentre il prezzo del biglietto di ingresso allo stadio e le modalità di acquisto verranno stabilite dal club labronico nei prossimi giorni. Come ha ricordato l'addetto alla comunicazione della società valdarnese Francesco Pianigiani, due i precedenti ovviamente legati alla stagione 22-23. All’andata il 18 settembre del 2022 ilsi arrese 2-0, in un Matteini gremito in ogni ordine di posto, con la tribuna centrale assiepata come non mai di supporter labronici.