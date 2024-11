Game-experience.it - Marseille presenta la campagna crowdfunding di mClassic RGB Collection

Leggi su Game-experience.it

, leader nella tecnologia di miglioramento video, annuncia il lancio delladiper laRGB, una serie di processori video intelligenti progettati per preservare e migliorare i videogiochi di tutte le generazioni.Disponibile su Indiegogo con un prezzo di lancio di $99,99, la collezione offre ai sostenitori un’esclusiva promozione del 35% di sconto e una sorpresa per chi aderisce il primo giorno. Grazie a questa nuova tecnologia, i giocatori potranno rivivere la magia dei videogiochi come mai prima d’ora, su grande schermo, e godersi i titoli esattamente come concepiti dai loro creatori, colmando il divario tra nostalgia e innovazione tecnologica.LaRGBrapun’importante evoluzione nella missione di: portare il miglioramento video di alta qualità a tutti i gamer.