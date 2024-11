Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Austria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro valido per la seconda giornata del gruppo C di2024/2025 traInnsbruk e. I lombardi cercano inil secondo successo consecutivo per mettere un altro mattoncino verso la fase ad eliminazione.Dopo la preziosa rimonta contro i temibili belgi del Roeselare coach Roberto Piazza vuole conferme dai suoi a margine del netto successo maturato in campionato in quel di Padova. Louati, Otsuka, Larizza e Piano proveranno ad indirrizzare subito il match, con l’esperienza di Kaziyski pronto a dar manforte ai compagni. Al centro i lombardi potrebbero confermare Schnitzer e Caneschi, ma l’ampia rosa permette al tecnico dei lombardi ulteriori cambi.Vincitori di 12 scudetti glici bazzicano spesso e volentieri i campi delle competizioni europee.