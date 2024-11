Ilrestodelcarlino.it - Lite in strada, ucciso con la fiocina. “Una disgrazia, non sono un killer”

Ancona, 20 novembre 2024 – “Avrei voluto morire io al suo posto, prego tutti i giorni per questo ragazzo, lo giuro su mia madre. Mi sta bene fare il carcere ma non per omicidio volontario perché io non lo volevo uccidere. Nonun assassino. Non so nemmeno come sia avvenuto il contatto, è stata unaun essere umano, ho un cuore, provo emozioni. Non voglio pagare per quello che non ho fatto”. In quaranta minuti di dichiarazioni spontanee Fatah Melloul, 28 anni, algerino, ieri mattina ha spiegato ai giudice della Corte d’Assise e alla giuria popolare quello che dal suo punto di vista sarebbe avvenuto il 27 agosto dello scorso anno, a Sirolo, in via Cilea, quando un fucile da sub da lui impugnato haKlajdi Bitri, 23 anni, albanese. Alla rotatoria c’era stato un litigiole perché un’auto, con a bordo un conoscente di Bitri con la moglie, bloccava il passaggio.